<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
12:50
«Резонер» с Константином Калиниченко: Л(Н)окдаун!?
12:30
«Гайд-парк»: Игорь Иванов о знаковых событиях в жизни псковских профсоюзов
20.10.2021 19:00
«Дневной дозор»: Бедность и порок
20.10.2021 17:00
«Доктор нужен вовремя»: Боль в пятке
20.10.2021 14:00
«Подстрочник»: Культура и коронавирус
20.10.2021 13:00
«Беседка»: Проректор ПсковГУ Тарас Антал о научной деятельности в вузе
19.10.2021 19:00
«Дневной дозор»: Банная ситуация
19.10.2021 17:00
«Доктор нужен вовремя»: Рассеянность
19.10.2021 14:00
«Эхономика»: Игорь Савицкий о новых реалиях бизнеса
19.10.2021 13:00
«Беседка»: Проректор ПсковГУ Тарас Антал о научных достижениях псковских ученых
«Резонер» с Константином Калиниченко: Л(Н)окдаун!?
21.10.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Сообразим на троих»: Помогут ли нерабочие дни в борьбе с COVID-19?
«Гайд-парк»: Игорь Иванов о знаковых событиях в жизни псковских профсоюзов
«Подстрочник»: Культура и коронавирус
3
«Эхономика»: Игорь Савицкий о новых реалиях бизнеса
«Гайд-парк»: Депутат Сергей Федоров о смене власти в Пскове и решении коммунальных проблем
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120