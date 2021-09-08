«Резонер» с Константином Калиниченко: О загрязнении мозгов

Накануне чуть было не разгорелся скандал областного масштаба на экологическую тему. Утром в почте практически всех псковских СМИ оказалось письмо следующего содержания, многозначительно озаглавленное «О загрязнении почв и грунтов». Об этом в «Резонере» с Константином Калиниченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»