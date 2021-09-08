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«Резонер» с Константином Калиниченко: О загрязнении мозгов
09.09.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Накануне чуть было не разгорелся скандал областного масштаба на экологическую тему. Утром в почте практически всех псковских СМИ оказалось письмо следующего содержания, многозначительно озаглавленное «О загрязнении почв и грунтов». Об этом в «Резонере» с Константином Калиниченко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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