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«Резонер» с Константином Калиниченко: О загрязнении мозгов

09.09.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Накануне чуть было не разгорелся скандал областного масштаба на экологическую тему. Утром в почте практически всех псковских СМИ оказалось письмо следующего содержания, многозначительно озаглавленное «О загрязнении почв и грунтов». Об этом в «Резонере» с Константином Калиниченко.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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