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Реплика Константина Калиниченко: «12 стульев» и сухой остаток

27.07.2021 18:47 «Эхо Москвы» в Пскове»

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова без изменения. Сюжет вокруг покупки сверхдорогой мебели для Детской музыкальной школы Пскова, судя по всему, близок к завершению.

Формально есть еще кассационная инстанция, но давайте не будем питать иллюзий. Теперь, согласно решению суда, школе надлежит вернуть многострадальные стулья и прочую мебель поставщику.

Тому, в свою очередь, предстоит вернуть полученные деньги в бюджет. Такой у нас «сухой остаток». Но есть многое, что за рамками сурового торжества закона.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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