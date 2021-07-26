Реплика Константина Калиниченко: «12 стульев» и сухой остаток

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова без изменения. Сюжет вокруг покупки сверхдорогой мебели для Детской музыкальной школы Пскова, судя по всему, близок к завершению.

Формально есть еще кассационная инстанция, но давайте не будем питать иллюзий. Теперь, согласно решению суда, школе надлежит вернуть многострадальные стулья и прочую мебель поставщику.

Тому, в свою очередь, предстоит вернуть полученные деньги в бюджет. Такой у нас «сухой остаток». Но есть многое, что за рамками сурового торжества закона.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»