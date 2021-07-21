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«Резонер» с Константином Калиниченко

22.07.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Давно не является секретом, что из всех известных систем менеджмента процессов в нашей стране эффективно только ручное управление. Впрочем, эффективно или нет - очень большой вопрос. Но дело в том, что по-другому, без непосредственного вмешательства самых первых лиц не работает ничего, от слова вообще. Нам совершенно не понятны как западные принципы, где все основано на законах логики и экономики, так и восточные, где многое подчинено сохранению устоев и традиций. А у нас - как в эпоху предшествующую промышленному перевороту - ничего не работает, пока к этому не приложишь непосредственное усилие.

Многие считают ручное управление достижением нашей русской цивилизации. Такой наш, особый путь, которым принято гордиться. Есть некий парадокс в том, что чем глубже мы погружаемся в пучину разных проблем, тем больше мы гордимся методами и технологиями, благодаря которым мы в эту пучину погружаемся. Я затрудняюсь определить природу этой гордости. У меня есть три версии.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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