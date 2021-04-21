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«Резонер» с Константином Калиниченко

22.04.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

Хорошо известно и доподлинно задокументировано, что Владимир Путин в каждом Послании Федеральному собранию хотя бы раз прибегает к метафорам. Как правило, в адрес наших западных партнеров. В прежние годы были, например, «подхрюкивающие сателлиты» и «простудимся на ваших похоронах». Не обошлось без забавной аллегории и в нынешнем Послании.

Президент Путин, говоря о нападках на Россию, провел параллели с сюжетом «Книги джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга. «Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию — то тут, то там без всяких причин. Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга.

Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — сказал Путин. И добавил, что против России продолжаются недружественные акции со стороны других стран. «В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта, кто громче что-то скажет».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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