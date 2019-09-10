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«Рецензент»: спектакль «Гробница малыша Тутанхамона»

11.09.2019 19:45 «Эхо Москвы» в Пскове»

В России продолжается Год Театра, и Псковский театр драмы имени Пушкина продолжает свое движение к творческому и зрительскому успеху. В эти дни и недели наш театр находится в большом гастрольном турне по России – Владивосток, Екатеринбург, Москва, Новороссийск, Севастополь – города, в которых театр показывает лучшие спектакли своего репертуара, и как раз сегодня, 11 сентября, в программе фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция-2019» на сцене театрального Центра «На Страстном» Псковский театр драмы покажет спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» по пьесе американского драматурга Оливии Дюфо в постановке Елизаветы Бондарь.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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