«Рецензент»: спектакль «Гробница малыша Тутанхамона»

В России продолжается Год Театра, и Псковский театр драмы имени Пушкина продолжает свое движение к творческому и зрительскому успеху. В эти дни и недели наш театр находится в большом гастрольном турне по России – Владивосток, Екатеринбург, Москва, Новороссийск, Севастополь – города, в которых театр показывает лучшие спектакли своего репертуара, и как раз сегодня, 11 сентября, в программе фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция-2019» на сцене театрального Центра «На Страстном» Псковский театр драмы покажет спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» по пьесе американского драматурга Оливии Дюфо в постановке Елизаветы Бондарь.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»