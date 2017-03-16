«Профи» - программа о псковских профсоюзах

актуальный комментарий председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой о масштабной протестной кампании по требованию индексации должностных окладов работников бюджетной сферы;

на «Доске почета» Корнилова Ирина — член первичной профсоюзной организации, учитель математики 11 лицея города Великие Луки;

рубрика «Проф-ответ» расскажет о помощи медицинскому работнику в назначении досрочной страховой пенсии по старости.