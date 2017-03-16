16.03.2017 14:00 Двойная трепанация: «Открытая Россия» по-псковски, отставка Гизбрехта и разборки «лошадниц»
16.03.2017 12:00 «История успеха» гендиректора «Псковской Реставрационной Мастерской» Романа Александрова
«Профи» - программа о псковских профсоюзах
17.03.2017 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня в программе:
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дайджест новостей Псковского облсовпрофа;
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актуальный комментарий председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой о масштабной протестной кампании по требованию индексации должностных окладов работников бюджетной сферы;
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на «Доске почета» Корнилова Ирина — член первичной профсоюзной организации, учитель математики 11 лицея города Великие Луки;
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рубрика «Проф-ответ» расскажет о помощи медицинскому работнику в назначении досрочной страховой пенсии по старости.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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