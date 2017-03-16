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«Профи» - программа о псковских профсоюзах

17.03.2017 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в программе:

  • дайджест новостей Псковского облсовпрофа;

  • актуальный комментарий председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой о масштабной протестной кампании по требованию индексации должностных окладов работников бюджетной сферы;

  • на «Доске почета» Корнилова Ирина — член первичной профсоюзной организации, учитель математики  11 лицея города Великие Луки;

  • рубрика «Проф-ответ» расскажет о помощи медицинскому работнику в назначении досрочной страховой пенсии по старости.


Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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