«Профи» - программа о псковских профсоюзах

Сегодня в программе:

дайджест новостей Псковского облсовпрофа;



актуальный комментарий председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой о подписании Псковским облсовпрофом и Счетной палатой Псковской области соглашения о сотрудничестве.



на «Доске почета» Корнилова Ирина — член первичной профсоюзной организации, учитель математики 11 лицея города Великие Луки.



рубрика «Проф-ответ» расскажет о помощи педагогическому работнику в назначении досрочной страховой пенсии по старости.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»