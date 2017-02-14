«Профи» - программа о псковских профсоюзах
15.02.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня в программе:
дайджест новостей Псковского облсовпрофа;
актуальный комментарий председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой о подписании Псковским облсовпрофом и Счетной палатой Псковской области соглашения о сотрудничестве.
на «Доске почета» Корнилова Ирина — член первичной профсоюзной организации, учитель математики 11 лицея города Великие Луки.
рубрика «Проф-ответ» расскажет о помощи педагогическому работнику в назначении досрочной страховой пенсии по старости.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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