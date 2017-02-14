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«Профи» - программа о псковских профсоюзах

15.02.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в программе:

дайджест новостей Псковского облсовпрофа;


актуальный комментарий председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой о подписании Псковским облсовпрофом и Счетной палатой Псковской области соглашения о сотрудничестве.


на «Доске почета» Корнилова Ирина — член первичной профсоюзной организации, учитель математики  11 лицея города Великие Луки.


рубрика «Проф-ответ» расскажет о помощи педагогическому работнику в назначении досрочной страховой пенсии по старости.



Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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