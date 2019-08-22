«Эхо города»: Ситуация с несанкционированными свалками мусора в Пскове и пригородах

Очередной выпуск авторской программы Артема Татаренко и Любови Кузнецовой «Эхо города».

В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - ситуация с несанкционированными свалками мусора в городской черте и пригородах, рекреационных зонах и гаражных кооперативах. Кто должен выполнять эту работу, почему свалки появляются? Нет инфраструктуры от регионального оператора? Маленькие штрафы? Отсутствие экологической культуры?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»