«Эхо города»: Ситуация с несанкционированными свалками мусора в Пскове и пригородах
23.08.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Очередной выпуск авторской программы Артема Татаренко и Любови Кузнецовой «Эхо города».
В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.
Ключевая тема сегодняшнего выпуска - ситуация с несанкционированными свалками мусора в городской черте и пригородах, рекреационных зонах и гаражных кооперативах. Кто должен выполнять эту работу, почему свалки появляются? Нет инфраструктуры от регионального оператора? Маленькие штрафы? Отсутствие экологической культуры?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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