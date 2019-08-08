«Эхо города»: Благоустройство в широком смысле

Очередной выпуск авторской программы Артема Татаренко и Любови Кузнецовой «Эхо города».

В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - благоустройство города в широком смысле: наличие в Пскове интересных памятников, скульптур, малых архитектурных форм, интересных городских объектов показа, мест, связанных с местными легендами.

Звоните в студию по телефону прямого эфира - 56-73-72 и делитесь своим мнением: какой у вас любимый памятник в Пскове, какие из существующих памятников Пскова вам не нравятся и что с ними делать? В каком месте города, по вашему мнению, нужно поставить архитектурную форму и какую?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»