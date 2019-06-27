«Эхо города»: Первые оценки «псковской» Ганзы-2019

Очередной выпуск авторской программы Артема Татаренко и Любови Кузнецовой «Эхо города».

В рамках нового проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов. Сегодня в центре их внимания первые оценки стартовавших в Пскове Международных Ганзейских дней Нового времени.

Ведущие будут рады услышать мнение радиослушателей — что им нравится, что не устраивает, куда они собираются пойти и что хотели бы порекомендовать властям по усовершенствованию праздника.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»