«Эхо города»: Первые оценки «псковской» Ганзы-2019
28.06.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Очередной выпуск авторской программы Артема Татаренко и Любови Кузнецовой «Эхо города».
В рамках нового проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов. Сегодня в центре их внимания первые оценки стартовавших в Пскове Международных Ганзейских дней Нового времени.
Ведущие будут рады услышать мнение радиослушателей — что им нравится, что не устраивает, куда они собираются пойти и что хотели бы порекомендовать властям по усовершенствованию праздника.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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