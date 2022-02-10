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«Подстрочник»: Охрана объектов культурного наследия. Достижения и проблемы

11.02.2022 22:11 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним достижения и проблемы в сфере охраны объектов культурного наследия: как в этом плане прошел минувший год, какие объекты были сданы после проведения работ, когда завершатся работы в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, в Мирожском и Снетогорском монастырях, что будет с контрфорсами Троицкого собора и многие другие темы.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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