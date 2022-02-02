«Коммунальный ликбез»: Догазификация Псковской области

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) открывает цикл программ «Коммунальный ликбез», в рамках которого ведущий - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов — и приглашенные эксперты будут простыми словами рассказывать о сложных темах ЖХК-проблематики.

Ключевая тема первого выпуска - «А у нас в квартире газ: догазификация Псковской области». В качестве эксперта в ее обсуждении принял участие заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»