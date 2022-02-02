www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 января 31 января 26 января 11 января Телефон 21 января 14 января 20 января 27 января 31 января 1 февраля 1 февраля 1 февраля 27 января 26 января 31 января

«Коммунальный ликбез»: Догазификация Псковской области

03.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) открывает цикл программ «Коммунальный ликбез», в рамках которого ведущий - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов — и приглашенные эксперты будут простыми словами рассказывать о сложных темах ЖХК-проблематики.

Ключевая тема первого выпуска - «А у нас в квартире газ: догазификация Псковской области». В качестве эксперта в ее обсуждении принял участие заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты