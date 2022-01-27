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«Подстрочник»: Ольга Тимофеева об итогах 2021 года для псковской культуры

28.01.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней итоги работы сферы культуры в 2021 году и планы на текущий год. Каковы итоги реализации в псковском регионе «культурного» нацпроекта? В каких районах в новом году появятся автоклубы? Как продвигается процесс реновации «Таблетки» под областной театр кукол? Каковы планы по строительству Центра культурного развития на улице Юности в Пскове? Кто возглавит областную филармонию после ухода Елизаветы Барышниковой с поста директора?

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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