«Подстрочник»: Татьяна Ааб и Александр Заболотный о новом сезоне Псковского театра кукол

Гости студии - директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб и художественный руководитель театра Александр Заболотный. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ними о новом театральном сезоне, о планах на новогодние праздники и о работе в новых антивирусных ограничениях.





Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»