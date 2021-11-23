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«Подстрочник»: Татьяна Ааб и Александр Заболотный о новом сезоне Псковского театра кукол

24.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гости студии - директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб и художественный руководитель театра Александр Заболотный. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ними о новом театральном сезоне, о планах на новогодние праздники и о работе в новых антивирусных ограничениях.

 


 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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