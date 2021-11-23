23.11.2021 12:50 «Гайд-парк»: Галина Неваленная о благоустройстве 13-го округа, бюджете и борьбе с COVID-19
22.11.2021 12:50 «Беседка»: И. о. начальника управления образования Островского района о престиже профессии педагога
«Подстрочник»: Татьяна Ааб и Александр Заболотный о новом сезоне Псковского театра кукол
24.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гости студии - директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб и художественный руководитель театра Александр Заболотный. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ними о новом театральном сезоне, о планах на новогодние праздники и о работе в новых антивирусных ограничениях.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати