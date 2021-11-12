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«Постскриптум»: Ипотека как драйвер экономики, QR-коды и инициатива об отмене муниципального фильтра

15.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня ведущие Константин Калиниченко и Дина Дабришюте обсудят вопросы, связанные с проведением вакцинации от коронавируса и действием QR-кодов, а также инициативу партии «Яблоко» об отмене муниципального фильтра.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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