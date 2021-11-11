«Подстрочник»: Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям?

Гость студии - директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям и запретам? Как в существующих реалиях получается приглашать иногородних артистов на наши концертные площадки? Какие концерты, фестивали ждут псковичей в ближайшее время и что ждет псковичей в рамках Фестиваля современного искусства? Подробнее об этом и многом другом с Елизаветой Барышниковой поговорил ведущий Константин Калиниченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»