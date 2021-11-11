11.11.2021 14:00 «Сообразим на троих»: О последствиях нового закона о единой системе публичной власти
11.11.2021 12:50 «Беседка»: О реализации программ переобучения псковичей в рамках нацпроекта «Демография»
10.11.2021 14:00 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве в условиях СOVID-19, депутатской работе и благотворительности
«Подстрочник»: Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям?
12.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.
Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям и запретам? Как в существующих реалиях получается приглашать иногородних артистов на наши концертные площадки? Какие концерты, фестивали ждут псковичей в ближайшее время и что ждет псковичей в рамках Фестиваля современного искусства? Подробнее об этом и многом другом с Елизаветой Барышниковой поговорил ведущий Константин Калиниченко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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