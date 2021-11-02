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«Подстрочник»: Есть ли единство и согласие в нашем обществе?

03.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Круглый стол, приуроченный к дате празднования Дня народного единства, прошел 3 ноября в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Участники программы «Подстрочник» обсудили, есть ли согласие в нашем обществе, хорошо ли понимают друг друга представители различных социальных групп и национальных диаспор, зачем нужен праздник 4 ноября — и почему он до сих пор не стал значимым событием для многих россиян, которые считают этот день не более чем просто выходным или принципиально отмечают в начале ноября лишь годовщину Октябрьской революции.

Участниками круглого стола стали экс-депутат Псковского областного Собрания, долгое время возглавлявший региональную общественную организацию «Общество поддержки Союза России и Белоруссии», Василий Бобалев, председатель Псковской областной общественной организации «Межнациональное Единство» Василий Делистоян и председатель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры "Барт" («Единство»)» Саид Дукаев.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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