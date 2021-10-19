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«Подстрочник»: Культура и коронавирус

20.10.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студи - председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Она рассказала, как текущий год сложился для сферы культуры региона: с одной стороны, тотального локдауна не было, однако коронавирус значительно повлиял на посещаемость учреждений.

Сейчас мероприятия приходится либо переносить, либо проводить с половинной заполняемостью зала при наличии у зрителей QR-кодов. Несмотря на все сложности, в этом сезоне случились ряд заметных публике проектов: лазерное шоу, «Ночь в башне», музыкальные опен-эйры. Ольга Тимофеева прокомментировала ситуацию и рассказала, каких еще интересных задумок следует ожидать. Также речь шла о реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области, недавней смене руководства в Псково-Изборском музее-заповеднике и о планах на следующий год.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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