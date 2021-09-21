«Подстрочник»: Александр Голышев о туристическом сезоне и судьбе музейных объектов

Гость студии – генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий спектр вопросов, связанных с работой учреждения: итоги завершающегося туристического сезона, изменения внутри музея-заповедника после получения им федерального статуса, реставрационные работы на музейных объектах.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»