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«Подстрочник»: Александр Голышев о туристическом сезоне и судьбе музейных объектов

22.09.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий спектр вопросов, связанных с работой учреждения: итоги завершающегося туристического сезона, изменения внутри музея-заповедника после получения им федерального статуса, реставрационные работы на музейных объектах.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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