12:30 «Гайд-парк»: Сергей Мусиенко о работе в Псковской гордуме, волонтерстве и Молодежном парламенте
«Подстрочник»: Андрей Ермаков о нацпроектах и готовности школ к 1 сентября
31.08.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – исполняющий обязанности председателя комитета Псковской области по образованию Андрей Ермаков.
Ключевые темы, которые с ним обсудила ведущая Любовь Кузнецова - реализация профильных нацпроектов и готовность учреждений образования региона к новому учебному году.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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