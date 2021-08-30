«Подстрочник»: Андрей Ермаков о нацпроектах и готовности школ к 1 сентября

Гость студии – исполняющий обязанности председателя комитета Псковской области по образованию Андрей Ермаков.

Ключевые темы, которые с ним обсудила ведущая Любовь Кузнецова - реализация профильных нацпроектов и готовность учреждений образования региона к новому учебному году.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»