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«Подстрочник»: Марина Гаращенко о реализации нацпроекта «Здравоохранение»

10.08.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. 

Марина Гаращенко рассказала, как реализуются задачи в рамках плана мероприятий по нацпроекту «Здравоохранение» на территории Псковской области в этом году, какие объекты подлежат ремонту, модернизации, строительству (ФАПы) и оснащению.

Ведущая Любовь Кузнецова также обсудила с председателем комитета привлечение кадров в медицину, модернизацию первичного звена здравоохранения, обновление парка автомобилей скорой медпомощи и многое другое.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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