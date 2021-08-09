«Подстрочник»: Марина Гаращенко о реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Гость студии - председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Марина Гаращенко рассказала, как реализуются задачи в рамках плана мероприятий по нацпроекту «Здравоохранение» на территории Псковской области в этом году, какие объекты подлежат ремонту, модернизации, строительству (ФАПы) и оснащению.

Ведущая Любовь Кузнецова также обсудила с председателем комитета привлечение кадров в медицину, модернизацию первичного звена здравоохранения, обновление парка автомобилей скорой медпомощи и многое другое.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»