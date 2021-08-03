«Подстрочник»: Александр Серавин о Российском военно-историческом обществе
04.08.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гостем студии стал президент Ассоциации электронной электоральной политики, председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин.
Темой эфира стала деятельность регионального отделения Российского военно-исторического общества. Ведущие Максим Костиков и Олег Добрынин обсудили с Александром Серавиным вопросы российской военной истории, создание музея военной миниатюры в Псковской области и многое другое.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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