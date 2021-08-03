«Подстрочник»: Александр Серавин о Российском военно-историческом обществе

Гостем студии стал президент Ассоциации электронной электоральной политики, председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин.

Темой эфира стала деятельность регионального отделения Российского военно-исторического общества. Ведущие Максим Костиков и Олег Добрынин обсудили с Александром Серавиным вопросы российской военной истории, создание музея военной миниатюры в Псковской области и многое другое.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»