www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 июля 22 июля 26 июля 1 июля 27 июля 26 июля 5 июля Телефон 22 июля 23 июля 23 июля 8 июля 8 июля Телефон Телефон 26 июля

«Подстрочник»: Александр Серавин о Российском военно-историческом обществе

04.08.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гостем студии стал президент Ассоциации электронной электоральной политики, председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин.

Темой эфира стала деятельность регионального отделения Российского военно-исторического общества. Ведущие Максим Костиков и Олег Добрынин обсудили с Александром Серавиным вопросы российской военной истории, создание музея военной миниатюры в Псковской области и многое другое.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты