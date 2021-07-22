«Подстрочник»: Павел Волков о судьбе псковских бань и дизайн-коде

Гость студии - заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с Павлом Волковым о судьбе муниципальных бань в Пскове, а также о возможности заключения концессионного соглашения: на каких условиях, на сколько лет, кто может стать концессионером псковских бань, подорожают ли помывки в банях при концессии.

Также темой программы стал процесс внедрения в Пскове дизайн-кода - единого стандарта оформления городского пространства. Павел Волков расскажет, все ли предприниматели относятся с пониманием к дизайн-коду, когда изменится и изменится ли дизайн внешнего оформления торговых пространств и общепита не в историческом центре Пскова, касается ли дизайн-код балконов, регламентирует ли дизайн-код большие рекламные пространства.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»