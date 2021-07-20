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«Подстрочник»: Вера Баданина об АЧС и обращении с домашними животными

21.07.2021 13:08 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Вторую неделю активно обсуждается тема введения в ряде районов Псковской области чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Помимо Дедовичского, Порховского, Псковского и Стругокрасненского районов, в списке значатся Псков и Дновский район. Чем это грозит? Как надлежит поступать в сложившейся ситуации и как организованы мероприятия по локализации вспышки заболевания? Несет ли угрозу АЧС для человека? Есть ли опасность, что мясо зараженных животных может попасть в продажу? Какова эпизоотическая ситуация в регионе в целом, чем сегодня болеют животные в Псковской области?

Кроме того, ведущий Константин Калиниченко поговорил с председателем комитета об обращении с домашними животными: у людей с этим, как известно, возникают трудности.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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