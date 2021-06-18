«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев об итогах театрального сезона в Пскове

Гость студии – художественный руководитель – директор Псковского драмтеатра, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. Ведущий Максим Костиков подвел вместе с ним итоги театрального сезона и обсудил планы на будущее.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»