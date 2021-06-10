www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 июня Телефон 1 июня 8 июня 7 июня 2 июня 8 июня 4 июня 8 июня 3 июня 28 мая 8 июня 1 июня 2 июня 7 июня 7 июня

«Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом

11.06.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Ключевые темы, которые с ним обсудит ведущая Любовь Кузнецова:

  • Готовы ли в ГИБДД к появлению электросамокатов в городе? Кто и как должен регулировать кикшеринг? Снижение допустимого лимита превышения скорости с 20 до 10 км/ч: за и против.
  • Парковка большегрузных автомобилей в черте города: как с этим борются псковские дорожные полицейские?
  • После реконструкции изменится схема движения на площади Ленина: как новую схему оценивают в ГИБДД?
  • Дают ли камеры фотовидеофиксации скоростного режима нужный эффект?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты