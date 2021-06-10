09.06.2021 12:30 «Гайд-парк»: Григорий Стороненков о жизни 12-го округа и обратной связи с населением
«Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом
11.06.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.
Ключевые темы, которые с ним обсудит ведущая Любовь Кузнецова:
- Готовы ли в ГИБДД к появлению электросамокатов в городе? Кто и как должен регулировать кикшеринг? Снижение допустимого лимита превышения скорости с 20 до 10 км/ч: за и против.
- Парковка большегрузных автомобилей в черте города: как с этим борются псковские дорожные полицейские?
- После реконструкции изменится схема движения на площади Ленина: как новую схему оценивают в ГИБДД?
- Дают ли камеры фотовидеофиксации скоростного режима нужный эффект?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати