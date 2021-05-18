«Подстрочник»: Игорь Сопов о выборах-2021 и дистанционном голосовании

Гость студии – председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Новый избирательный цикл набирает обороты. В 2021 году нас ждут большая парламентская кампания: выборы депутатов Госдумы и областного парламента. Как будет проходить избирательная кампания? Какие ограничения ожидают участников выборов?

Также ведущий Константин Калиниченко поговорил с гостем студии о внедрении дистанционного электронного голосования — на минувшей неделе эту систему активно тестировали. Как скоро это может войти в практику реальных выборов и почему молодежь сторонится избирательных практик и участия в политической жизни в целом?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»