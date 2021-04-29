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«Подстрочник» с Александром Коноваловым

30.04.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

С 1 по 10 мая включительно в школах объявлены каникулы. С одной стороны, после оглашения решения президента страны решение понятное, но май всегда был очень ответственным месяцем, закрывающим учебный год. Успеют ли педагоги провести все необходимые итоговые и аттестационные мероприятия? И не расслабит ли эта декада детей? Как в Пскове будут проходить последние звонки и выпускные вечера?

Помимо ответов на эти вопросы ведущая Любовь Кузнецова узнала у Александра Коновалова, как будет отмечаться День Победы в Пскове, каково положение дел со вводом стадиона «Машиностроитель» после реконструкции и что делается на стадионе «Электрон».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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