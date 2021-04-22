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«Подстрочник»: Наталья Федорова о главных темах жизни Псковского района

23.04.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - глава Псковского района Наталья Федорова. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней главные темы жизни муниципалитета. В Псковском районе начался сезон благоустройства и ремонтных работ. Каким объектам в этом году уделяется внимание? Чем в этом году занимаются ТОСы Псковского района? Как проходит реконструкция одного из самых известных и монументальных памятников Псковщины – князю Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха? Что значимого в этом году произойдет на Талабских островах? Подробнее об этом и многом другом рассказала Наталья Федорова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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