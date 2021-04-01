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«Подстрочник»: Что изменилось в Псково-Изборском музее с получением федерального статуса?

02.04.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Псково-Изборский объединенный музей заповедник» Александр Голышев.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о жизни музея в федеральном статусе. Что изменилось, кроме зарплат сотрудников? Поможет ли это решить вопросы кадрового голода в учреждении? Изменится ли подход к показу? Как будут использоваться экспозиционные площади, старые и новые?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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