«Подстрочник»: Марина Борисенкова о доступной среде
19.03.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова. Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ней о ситуации с доступной средой для маломобильных граждан в регионе, о том, как в Псковской области идет работа по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также о деятельности регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати