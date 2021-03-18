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«Подстрочник»: Марина Борисенкова о доступной среде

19.03.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова. Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ней о ситуации с доступной средой для маломобильных граждан в регионе, о том, как в Псковской области идет работа по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также о деятельности регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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