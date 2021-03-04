«Подстрочник»: Почему «тают» псковские дороги, расскажет Борис Елкин
05.03.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Ведущий Алексей Овчинников обсудит с ним масштабные ремонтные работы на дорогах Пскова и области, оценит состояние дорожной сети, поговорит о перспективах ее развития и о положении дел в транспортной сфере региона.
Практически каждый год ранней весной вместе со снегом в регионе тает асфальт на дорогах. Нынешняя весна, увы, не стала исключением, хотя в этом году переходов через ноль, казалось бы, было не так много.
Это объективно изменчивая температура так негативно влияет на дороги или все-таки дело в некачественных дорожных работах и материале?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати