«Подстрочник»: Почему «тают» псковские дороги, расскажет Борис Елкин

Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Ведущий Алексей Овчинников обсудит с ним масштабные ремонтные работы на дорогах Пскова и области, оценит состояние дорожной сети, поговорит о перспективах ее развития и о положении дел в транспортной сфере региона.

Практически каждый год ранней весной вместе со снегом в регионе тает асфальт на дорогах. Нынешняя весна, увы, не стала исключением, хотя в этом году переходов через ноль, казалось бы, было не так много.

Это объективно изменчивая температура так негативно влияет на дороги или все-таки дело в некачественных дорожных работах и материале?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»