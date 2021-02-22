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«Подстрочник»: Артисты Псковского драмтеатра о «Днях Победы»

23.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гости студии - артисты Псковского драмтеатра Камиль Хардин и Максим Плеханов.

Ведущий программы Александр Донецкий поговорит с ними о предстоящей премьере - спектакле режиссера Веры Поповой «Дни Победы», поставленного по пьесе Ксении Степанычевой. Напомним, впервые зрители увидят эту постановку сегодня вечером.

О чем спектакль? Какие еще премьеры ждут псковского зрителя? Каково это — в условиях коронавируса играть спектакли для неполного зала?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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