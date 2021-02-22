«Подстрочник»: Артисты Псковского драмтеатра о «Днях Победы»

Гости студии - артисты Псковского драмтеатра Камиль Хардин и Максим Плеханов.

Ведущий программы Александр Донецкий поговорит с ними о предстоящей премьере - спектакле режиссера Веры Поповой «Дни Победы», поставленного по пьесе Ксении Степанычевой. Напомним, впервые зрители увидят эту постановку сегодня вечером.

О чем спектакль? Какие еще премьеры ждут псковского зрителя? Каково это — в условиях коронавируса играть спектакли для неполного зала?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»