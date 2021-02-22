22.02.2021 14:00 «Постскриптум»: визит Мишустина, рост цен и введение продовольственных сертификатов
«Подстрочник»: Артисты Псковского драмтеатра о «Днях Победы»
23.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гости студии - артисты Псковского драмтеатра Камиль Хардин и Максим Плеханов.
Ведущий программы Александр Донецкий поговорит с ними о предстоящей премьере - спектакле режиссера Веры Поповой «Дни Победы», поставленного по пьесе Ксении Степанычевой. Напомним, впервые зрители увидят эту постановку сегодня вечером.
О чем спектакль? Какие еще премьеры ждут псковского зрителя? Каково это — в условиях коронавируса играть спектакли для неполного зала?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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