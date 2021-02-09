«Подстрочник»: О судьбе рынков и ярмарок в Пскове

Правительство России на фоне ослабления антикоронавирусных ограничений рекомендовало регионам стимулировать локальную торговлю сельхозпродукцией. На днях подписано распоряжение, которым рекомендовано регионам содействовать организации розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах. Все это происходит на фоне распространившихся слухов о якобы закрытии центрального рынка.

Чем отличаются рынки и ярмарки? Какие сегодня действуют правила торговли на рыках и ярмарках? Чем там можно торговать и на каких условиях? Безопасно ли покупать сельхозпродукцию на псковских рынках? Какова судьба так называемого белорусского рынка? И все-таки, закрывается центральный рынок ил нет?

Для обсуждения этих вопросов ведущий Константин Калиниченко пригласил заместителя главы администрации Пскова Павла Волкова, начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василия Демидова и руководителя областного комитета по ветеринарии Веру Баданину.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»