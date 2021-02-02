«Подстрочник»: Георгий Василевич о работе Пушкинского музея-заповедника
03.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о работе музея-заповедника в условиях коронавируса, о развитии туристической инфраструктуры Пушкиногорья, о будущем Пушкинского театрального фестиваля и планах на год.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати