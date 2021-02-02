«Подстрочник»: Георгий Василевич о работе Пушкинского музея-заповедника

Гость студии – директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о работе музея-заповедника в условиях коронавируса, о развитии туристической инфраструктуры Пушкиногорья, о будущем Пушкинского театрального фестиваля и планах на год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»