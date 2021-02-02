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«Подстрочник»: Георгий Василевич о работе Пушкинского музея-заповедника

03.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о работе музея-заповедника в условиях коронавируса, о развитии туристической инфраструктуры Пушкиногорья, о будущем Пушкинского театрального фестиваля и планах на год.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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