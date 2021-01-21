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«Подстрочник»: Елизавета Барышникова о новом сезоне филармонии и «Псковконцерта»

22.01.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии — директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова. Насколько активно в филармонии раскупаются билеты после разрешения продажи? Сколько времени понадобится псковичам, чтобы психологически вернуться в зал? Чем порадует слушателя первый после паузы концерт - «Восемь вопросов Пушкину»? В чем будет заключаться перезагрузка Дней пушкинской поэзии и культуры и ребрендинг ансамбля «Псков»? Сохранятся ли в репертуаре полюбившиеся псковичам и гостям города проекты областной филармонии?

Подробнее об этом и многом другом расскажет Елизавета Барышникова.

Ведут эфир Надежда Назаренко и Константин Калиниченко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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