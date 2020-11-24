14:00 «Подстрочник»: Игорь Сопов об изменениях в избирательной системе и последних выборах 2020 года
«Подстрочник»: Игорь Сопов об изменениях в избирательной системе и последних выборах 2020 года
25.11.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним изменения, происходящие в избирательной системе страны. Кроме того, председатель облизбиркома расскажет о грядущем II Межрегиональном форуме Молодежных избирательных комиссий Псковской области и о ходе подготовки к декабрьским избирательным кампаниям, которые пройдут в Великолукском, Печорском и Себежском районах.
В ходе разговора также будет затронута тема нового выборного года.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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