«Подстрочник»: Игорь Сопов об изменениях в избирательной системе и последних выборах 2020 года

Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним изменения, происходящие в избирательной системе страны. Кроме того, председатель облизбиркома расскажет о грядущем II Межрегиональном форуме Молодежных избирательных комиссий Псковской области и о ходе подготовки к декабрьским избирательным кампаниям, которые пройдут в Великолукском, Печорском и Себежском районах.

В ходе разговора также будет затронута тема нового выборного года.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»