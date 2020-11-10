«Подстрочник»: Главный архитектор региона Евгений Шапкин о градостроительных проектах Пскова

Сегодняшний гость студии - главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним ситуацию вокруг предстоящей реконструкции танцплощадки «Таблетка» под театр кукол, концепцию новогоднего украшения Пскова, перспективы развития Ольгинской набережной, территории за «Акваполисом» и пространства площади Ленина. Также Евгений Шапкин поделится мнением по поводу идеи исключить из реестра объектов культурного наследия разрушенные здания и расскажет, на каком этапе находится реализация проекта парка «Россия – моя история»

В рамках эфира также будут затронуты и другие актуальные вопросы архитектурной и градостроительной тематики.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»