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«Подстрочник»: Главный архитектор региона Евгений Шапкин о градостроительных проектах Пскова

11.11.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним ситуацию вокруг предстоящей реконструкции танцплощадки «Таблетка» под театр кукол, концепцию новогоднего украшения Пскова, перспективы развития Ольгинской набережной, территории за «Акваполисом» и пространства площади Ленина. Также Евгений Шапкин поделится мнением по поводу идеи исключить из реестра объектов культурного наследия разрушенные здания и расскажет, на каком этапе находится реализация проекта парка «Россия – моя история»

В рамках эфира также будут затронуты и другие актуальные вопросы архитектурной и градостроительной тематики.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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