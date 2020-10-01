«Подстрочник»: Об итогах XXVII Пушкинского театрального фестиваля

Выпуск программы «Подстрочник» посвящен итогам XXVII Пушкинского театрального фестиваля, который недавно прошел в Пскове. Подробнее о нем ведущая программа Елена Ширяева побеседует с арт-директором Псковского драмтеатра Андреем Прониным. Он же является и арт-директором фестиваля. Гость студии расскажет о том, какие спектакли, включенные в фестивальную программу, стали самыми посещаемыми, часто ли зрители покидали зал прямо во время показа, а также поделится своей «идеей фикс», которую удалось реализовать на Пушкинском фестивале этого года.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»