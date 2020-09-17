«Подстрочник»: Замглавы администрации Пскова Александр Коновалов о строительстве социальных объектов

Гость студии – заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов. Ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова беседуют с ним о строительстве объектов социальной сферы в Пскове, о создании спортивной инфраструктуры и работе городских учреждений образования в условиях коронавируса.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»