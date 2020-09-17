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«Подстрочник»: Замглавы администрации Пскова Александр Коновалов о строительстве социальных объектов

18.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов. Ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова беседуют с ним о строительстве объектов социальной сферы в Пскове, о создании спортивной инфраструктуры и работе городских учреждений образования в условиях коронавируса.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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