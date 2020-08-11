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«Подстрочник»: Владимир Папорт о дорожной обстановке в Пскове

12.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт. Ведущий эфира Константин Калиниченко обсудит с ним дорожную обстановку в Пскове, новую разметку на псковских дорогах и изменении схемы движения на улицах Поземского и Инженерной после масштабного ремонта. Кроме того, темой для обсуждения станут способы заставить водителей соблюдать скоростной режим.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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