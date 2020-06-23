23.06.2020 14:00 «Эхономика»: о масштабных ремонтах псковских дорог глава дорожного комитета Борис Елкин
«Подстрочник»: глава псковского фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев
24.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях у Любови Кузнецовой историк, писатель, журналист, руководитель псковского фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев. В программе речь идет о работе по мемориализации мест, где в годы Великой Отечественной войны на территории Пскова и его окрестностях размещались концентрационные и пересыльные лагеря. Юрий Алексеев рассказывает о планах создания в Пскове музея оккупации региона.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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