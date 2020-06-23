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«Подстрочник»: глава псковского фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев

24.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях у Любови Кузнецовой историк, писатель, журналист, руководитель псковского фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев. В программе речь идет о работе по мемориализации мест, где в годы Великой Отечественной войны на территории Пскова и его окрестностях размещались концентрационные и пересыльные лагеря. Юрий Алексеев рассказывает о планах создания в Пскове музея оккупации региона.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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