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«Подстрочник»: Елизавета Барышникова о Днях пушкинской поэзии и русской культуры

05.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – директор областной филармонии, директор АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова. Ведущие программы Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова обсудят с ней программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которые в этом году из-за коронавируса пройдут в режиме онлайн. Также гостья студии расскажет о деятельности возглавляемых учреждений в условиях действия «коронавирусных» ограничений и о том, какие фестивали ждут псковичей в ближайшее время.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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