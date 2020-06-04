«Подстрочник»: Елизавета Барышникова о Днях пушкинской поэзии и русской культуры

Гость студии – директор областной филармонии, директор АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова. Ведущие программы Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова обсудят с ней программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которые в этом году из-за коронавируса пройдут в режиме онлайн. Также гостья студии расскажет о деятельности возглавляемых учреждений в условиях действия «коронавирусных» ограничений и о том, какие фестивали ждут псковичей в ближайшее время.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»