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«Подстрочник»: начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт

11.02.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним дорожную обстановку в областном центре, состояние дел по аварийности и травматизму на псковских дорогах, проблему соблюдения псковичами Правил дорожного движения, а также вопросы организации дорожного движения в период масштабных дорожных ремонтов, поведения водителей и пешеходов на дороге.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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