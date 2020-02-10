10.02.2020 14:00 «Постскриптум»: Итоги визита полпреда, скандальный забор и проект по народному бюджетированию
«Подстрочник»: начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт
11.02.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.
Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним дорожную обстановку в областном центре, состояние дел по аварийности и травматизму на псковских дорогах, проблему соблюдения псковичами Правил дорожного движения, а также вопросы организации дорожного движения в период масштабных дорожных ремонтов, поведения водителей и пешеходов на дороге.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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