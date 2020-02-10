«Подстрочник»: начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт

Гость студии - начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним дорожную обстановку в областном центре, состояние дел по аварийности и травматизму на псковских дорогах, проблему соблюдения псковичами Правил дорожного движения, а также вопросы организации дорожного движения в период масштабных дорожных ремонтов, поведения водителей и пешеходов на дороге.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»