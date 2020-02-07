«Постскриптум»: Итоги визита полпреда, скандальный забор и проект по народному бюджетированию

Ключевые темы выпуска: итоги недавнего визита в Псковскую область полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана и скандал с установкой забора во дворе на Юбилейной. Также ведущие обсудят предложенный секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком законопроект по «народному» бюджетированию. Ведут эфир Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»