«Подстрочник»: об инвестиционном климате региона глава Фонда гарантий Анастасия Иванова
11.12.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня в гостях у ведущего Константина Калиниченко руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.
Речь пойдет о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», мерах поддержки бизнеса, инвестиционном климате в псковском регионе. Также Анастасия Иванова расскажет о работе Фонда гарантий.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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