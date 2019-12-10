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«Подстрочник»: об инвестиционном климате региона глава Фонда гарантий Анастасия Иванова

11.12.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в гостях у ведущего Константина Калиниченко руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

Речь пойдет о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», мерах поддержки бизнеса, инвестиционном климате в псковском регионе. Также Анастасия Иванова расскажет о работе Фонда гарантий.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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