«Подстрочник»: О деятельности, планах и новых проектах «Команды 2018»

Гость студии - руководитель проектного офиса #Команда2018 Дарья Яковлева. Речь пойдет о деятельности проектного офиса, достигнутых на сегодняшний день результатах, проектах, которые уже сегодня реализуются на благо региона, что сделано и что предстоит сделать. Зачем нужно открывать филиалы #Команды2018 в райцентрах, какую это может приносить пользу и каковы планы по дальнейшей экспансии проектного офиса «Команды 2018» в районы области? Об этом и многом другом - в сегодняшнем выпуске.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»