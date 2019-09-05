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«Подстрочник»: О деятельности, планах и новых проектах «Команды 2018»

06.09.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - руководитель проектного офиса #Команда2018 Дарья Яковлева. Речь пойдет о деятельности проектного офиса, достигнутых на сегодняшний день результатах, проектах, которые уже сегодня реализуются на благо региона, что сделано и что предстоит сделать. Зачем нужно открывать филиалы #Команды2018 в райцентрах, какую это может приносить пользу и каковы планы по дальнейшей экспансии проектного офиса «Команды 2018» в районы области? Об этом и многом другом - в сегодняшнем выпуске.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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