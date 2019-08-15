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«Подстрочник»: начальник псковского управления МЧС Валерий Филимонов

16.08.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гостем программы станет начальник Главного управления МЧС России по Псковской области, генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов.

Ведущие программы - Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова - поговорят с ним об участии псковских спасателей в ликвидации последствий ЧС в других регионах; выездах на ДТП в Псковской области, алгоритме действий при спасении людей в ДТП; укомплектованности кадрами регионального управления МЧС, квалификации спасателей, денежном содержании и социальных льготам сотрудников, оснащении техникой и специальным оборудованием пожарно-спасательных постов; организации ликвидаций ЧС в отдаленных населенных пунктах с плохой транспортной доступностью; профилактике лесных пожаров и палов травы; сезоне поиска грибников.

Кроме того, Валерий Филимонов выскажет экспертное мнение о тушении пожаров в Сибири с применением авиации и наземных групп, о создании Учебного центра для волонтеров-спасателей.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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