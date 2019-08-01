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«Подстрочник» c президентом федерации футбола Пскова Андреем Аленичевым

02.08.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гостем программы станет президент федерации футбола города Пскова, директор детско-юношеской спортивной школы «Стрела» Андрей Аленичев. Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - поговорит с ним о перспективах развития и проблемах футбола - массового, детского, профессионального.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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