«Подстрочник» c президентом федерации футбола Пскова Андреем Аленичевым

Гостем программы станет президент федерации футбола города Пскова, директор детско-юношеской спортивной школы «Стрела» Андрей Аленичев. Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - поговорит с ним о перспективах развития и проблемах футбола - массового, детского, профессионального.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»